ElKızı İntikam yeni bölüm ne zaman? ElKızı İntikam 6. bölüm bugün var mı? ElKızı İntikam 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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EL KIZI İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali sonunda cesaretini toplamış, Ezo'ya evlenme teklif edecektir. Ancak Ezo ortada yoktur.

Ezo'nun Bekir tarafından kaçırılması Cavidan'ı harekete geçirir. Sessiz sedasız torununu kurtarmaya çalışırken, Ezo'nun kaçırıldığını fark eden Ali jandarmayı harekete geçirir. Durum büyük çapta bir arama operasyonuna dönüştükçe Cavidan daha da sıkışıyordur. Bekir'i ikna edip Ezo'yu sağ salim almak için çırpınırken hiç ummadığı birisi, Seher ayağına dolaşacaktır.

Ezo, Bekir ile son yüzleşmesini yaşarken sona geldiğini düşündüğü anda Seher gelir. Ablası olduğundan bi haber olduğu Ezo'nun hayatı şimdi onun ellerindedir... Bir karar vermesi gerekmektedir... Ezo'yu kurtaracak mıdır yoksa arkasını dönüp gidecek midir?

Harun ise Nermin ve Aslı arasında sıkışıp kalmıştır. Etrafındaki kadınların baskıları ve içinde bulunduğu mecburiyetler onu yavaş yavaş daha karanlık bir tarafa itmektedir.

Herkes kendi çıkmazları ve oyunlarıyla uğraşırken, bütün dengeleri değiştirecek bir gerçek gün yüzüne çıkar... Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır, olamayacaktır!

EL KIZI İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalanlar içinde çırpınan Harun ve Nermin'i daha büyük bir tehlike bekliyordur. Hiçbir sırrın sonsuza dek saklı kalamayacağını unutan Nermin, kendisini bir başka yalanın içinde bulur ancak bu defa çok tehlikeli bir oyunun içine girmiştir.

Harun'a inanıp inanmama arasında kalan Ezo, kendisine söylenen asıl büyük yalanla yüzleşir. Şimdi hesap sorma zamanıdır. Hem Harun'a hem de Nermin'e. Cavidan ise en büyük destekçisidir Ezo'nun. Bir aile gibi hareket edecekler ve Bozdağlı'nın gücünü göstereceklerdir.

Kaza sonrası araları düzelen Ezo ve Ali'nin yakınlığı Ali'ye yeniden umut verir. Bunca yıllık suskunluğuna artık son verecektir fakat kapıda bekleyen bir başka düşman her şeyi alt üst eder. Ezo'nun özgürlüğü kadar hayatı da tehlikededir artık.

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