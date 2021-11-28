Elkızı fragman izle! Elkızı yeni bölüm fragmanı! Elkızı 7. Bölüm fragmanı! Elkızı dizisi fragmanı izle!

Elkızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. FOX TV'nin sevilen dizilerinden olan Elkızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Elkızı yeni bölümde neler olacak? Elkızı son bölümde neler oldu? Elkızıson bölüm izle! Elkızı yeni bölüm fragmanı izle! Elkızı 7. Bölüm fragmanı izle! Elkızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte haberimizde...

ELKIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali sonunda cesaretini toplamış, Ezo'ya evlenme teklif edecektir. Ancak Ezo ortada yoktur. Ezo'nun Bekir tarafından kaçırılması Cavidan'ı harekete geçirir. Sessiz sedasız torununu kurtarmaya çalışırken, Ezo'nun kaçırıldığını fark eden Ali jandarmayı harekete geçirir. Durum büyük çapta bir arama operasyonuna dönüştükçe Cavidan daha da sıkışıyordur. Bekir'i ikna edip Ezo'yu sağ salim almak için çırpınırken hiç ummadığı birisi, Seher ayağına dolaşacaktır. Ezo, Bekir ile son yüzleşmesini yaşarken sona geldiğini düşündüğü anda Seher gelir. Ablası olduğundan bi haber olduğu Ezo'nun hayatı şimdi onun ellerindedir... Bir karar vermesi gerekmektedir... Ezo'yu kurtaracak mıdır yoksa arkasını dönüp gidecek midir? Harun ise Nermin ve Aslı arasında sıkışıp kalmıştır. Etrafındaki kadınların baskıları ve içinde bulunduğu mecburiyetler onu yavaş yavaş daha karanlık bir tarafa itmektedir. Herkes kendi çıkmazları ve oyunlarıyla uğraşırken, bütün dengeleri değiştirecek bir gerçek gün yüzüne çıkar... Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır, olamayacaktır

ELKIZI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşıyacak.

Elkızı'nın açıklanan hikayesi:

"Gemi su almaya başladığı gün, ilk "El kızı"nı attılar aşağı.."

Biz çok mutlu bir aileydik. Annem babamın gözünün bebeğiydi. Gelini değil kızıydı babaannemin. Bir tanesiydi bütün sülalenin. Sonra bir gün babam başka bir kadını sevdi. Doğurduğu çocuğa kadar onların, annemse elin kızı oldu birden. Gemi su almaya başladığı gün ilk anemi attılar gemiden.

Annesinin kaderini yaşarmış kızlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Kaderimi annemden, kanımı babamdan almışım ben. Annem gibi kendime kıymam.

Ne diyordu sahi türküde? "Duvarda elek mi olur? Elkızı melek mi olur?"

Eee madem "Elkızı"yız, türkülere konu olmuş namımız, hakkını vermek lazım.

Ben şimdi o beni attıkları gemiyi cayır cayır yakmaz mıyım?

ELKIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

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