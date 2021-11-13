Elkızı dizisinin kadrosuna iddialı isim

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haber ine göre; Fox ekranlarında yayınlanmaya başlayan Elkızı dizisi, oyuncun kadrosu ve konusuyla dikkati çekti. Başrollerinde Sevda Erginci , İsmail Ege Şaşmaz, Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan'ın yer aldığı Elkızı dizisinin yönetmen koltuğunda ise Feride Kaytan oturuyor. enaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı Elkızı, çocuk yaşta öksüz kalan Ezo isimli genç bir kızın yaşadıklarını anlatıyor. İlk bölümden itibaren beğeni toplayan ve ilgiyle izlenen dizi, kendisini yenilemeye devam ediyor. NTC Medya imzalı Elkızı dizisinin geniş ve tecrübeli oyuncu kadrosuna bir ismin daha dahil olduğu öğrenildi. Aynı yapım şirketinin Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız, "Elkızı" dizisine Gökçe Akyıldız dahil oldu.

Daha önce NTC Medya imzalı, Kırgın Çiçekler dizisinde oynadığı rol ile seyircinin beğenisini kazanan Gökçe Akyıldız, "Elkızı" dizisine şaşırtacak bir karakter ile dahil oldu. Dizide Songül karakterine hayat vermeye hazırlanan Akyıldız rolüyle ilgili; "Çok güzel bir işe dahil oluyorum. Güçlü bir kadın hikayesinde yer alacak olmak benim için çok özel. Yayınlanan bölümleri ile izleyiciyi derinden etkileyen Elkızı, umarım yeni bölümleriyle başarısını daha çok arttırır." dedi.