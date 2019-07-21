Eliz Sakuçoğlu yeni sevgilisiyle dudak dudağa olan fotoğrafını paylaştı

Son günlerde özel hayatıyla gündeme gelen Eliz Sakuçoğlu stilist Eliz Sakuçoğlu, 2 aydır DJ Semih Ergun ile aşk yaşıyor. Aşklarını dolu dizgin yaşayan çift geçtiğimiz günlerde tatile çıktı.

GÖZ GÖZE DUDAK DUDAĞA

Tekne ile romantik bir tura çıkan Eliz Sakuçoğlu ve DJ sevgilisi objektiflere samimi pozlar verdi. Daha önce Ekin Mert Daymaz ile fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmayan Eliz Sakuçoğlu, Semih Ergun ile sarmaş dolaş olduğu karelere sosyal medya hesabından paylaştı.