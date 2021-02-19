Eliz Sakuçoğlu kimdir? Eliz Sakuçoğlu hayatı ve biyografisi! Eliz Sakuçoğlu kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Eliz Sakuçoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Eliz Sakuçoğlu hakkında merak edilenler. Eliz Sakuçoğlu hayatı ve biyografisi. Eliz Sakuçoğlu kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Eliz Sakuçoğlu merak konusu oldu. İşte Eliz Sakuçoğlu hakkında merak edilen Eliz Sakuçoğlu kimdir, Eliz Sakuçoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ELİZ SAKUÇOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 1984

Kaç yaşında: 36 yaşında

Nereli: Antakya

Eliz Sakuçoğlu, 1984 yılında Antakya'da dünyaya geldi. Şu an 1.68 boyunda 50 kg ağırlığında olan Sakuçoğlu henüz çok küçükken ailesi ile birlikte Almanya'ya göç ettiler. Bu sebeple eğitimini Almanya'da gördü. Almanya'da olduğu sürede bir mağazada kendisine el harçlık çıkarmak için çalışmaya başladı. Ardından tasarımcılık yapmaya başladı.

Bir süre sonra Eliz Sakuçoğlu'nun anne ve babası ayrıldılar. Sakuçoğlu, bu ayrılığının ardından Türkiye'ye dönerek İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak fotomodellik yapmaya başladı. Eliz Sakuçoğlu bir dönem Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Ardından başrollerinde Hülya Koçyiğit ile Ediz Hun gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Asla Unutma" isimli televizyon dizisinde rol alarak televizyon ekranlarında oyunculuk performansı sergilemeye başladı. Bunları yaparken tasarımcılık da elden bırakmadığı şarkıcı Sıla, Ayşe Hatun Önal gibi ünlü isimlerin klip kostümlerini de tasarladı. Eliz Sakuçoğlu, hala daha tasarımcılık işine devam ediyor ve birçok ünlü isimle çalışıyor.

Eliz Sakuçoğlu, ünlü şarkıcı Murat Boz ile birlikteydi. Çift, 8 yıl boyunca aşk yaşadılar. Ancak geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde yollarını ayırdılar.