Eliz isminin anlamı nedir? Eliz ne demektir, ne anlama geliyor? TDK'ya göre Eliz ne demektir?

Son dönemlerde gündeme gelen isimlerin başında Eliz ismi geliyor. Eliz ismi özellikle Alişan ve eşi Buse Varol'un bebeklerine koyacağı isimdir. Bu bakımdan oldukça popüler oldu diyebiliriz. Peki Eliz ne demektir, anlamı nedir? Eliz ismi Türkçe kökenli mi? Eliz isminin manası nedir?

Eliz ismi son dönemlerde popüler olan isimler arasındadır. Eliz isminin anlamı çok merak ediliyor. Peki Eliz nedir, ne demektir, Eliz isminin manası nedir? Türkçe kökenli bir isim mi? TDK'ya göre anlamı var mı?

ELİZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Eliz ismi bazı kaynaklarda "emir veren prenses" manasında kullanılmaktadır. Eliz isminin anlamı güzel ve zarif kadınları çağrıştırmaktadır. Ayrıca bu isim ile emir verme yetkisine sahip olan kadınlar da kastediliyor.

Eliz'in anlamı bazı yerlerde sadece "emir" olarak geçmektedir. Bir kişiden istenilen bir şey manasına gelmektedir.

Eliz'in bir diğer manası ise herhangi bir şeye karşı duyulan eğilim, yönelim demektir.

ELİZ İSMİNİN TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Eliz ismi dilimizde "el izi" anlamında da kullanılıyor. Bu kelime bazı yerlerde sıçramak manasına gelir. Bu isim bazı yerlerde "tekme atmak" , "çifte atmak" anlamlarına gelir.

Eliz ismi duygusal manada güçlü ve yetenekli kişileri temsil etmektedir.

ELİZ İSMİNİN ANLAMLARI NELERDİR?

Eliz isminin bazı anlamları maddeler halinde aşağıdaki gibidir:

- Emir

- El izi

- Emir veren prenses

- Hükümdarlık sahibi kadın

- Sıçramak

- Tekme atmak

ELİZ İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de Eliz ismi geçmemektedir. Fakat Arapça ve Farsça kaynaklarda bu isme rastlanılmaktadır. Eliz 4 harften oluşuyor ve kız çocukları için kullanılan bir isimdir.