Elitaş: "(HSK seçimleri) Kuranın usul ve esasları komisyonun 18 Mayıs tarihindeki yapacağı ilk toplantısında belli olacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. (6)

"(HSK seçimleri) Salt çoğunluğu temin edemediğimiz için her halukarda kuraya gitmek zorunda. Bu kuranın usul ve esasları komisyonun 18 Mayıs tarihindeki yapacağı ilk toplantısında belli olacak"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem