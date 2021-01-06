Elit ne demek? Elitizm nedir? Elit ve elitizm arasındaki fark nedir?
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Elit ne demek? Elitizm nedir? Elit ve elitizm arasındaki fark nedir?

06.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:13
Elit ne demek? Elitizm nedir? Elit ve elitizm arasındaki fark nedir?

Sosyolojik terim olan Elit ve elitizm kavramları birbirine karıştırılmaktadır. Elit ne demek? Elitizm nedir? Elit ve elitizm arasındaki fark nedir?

Siyasi ve sosyal konulu terimler Elit ne demek? Elitizm nedir? Elit ve elitizm arasındaki fark nedir? gibi soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

ELİT NE DEMEK?

Elit, siyaset ve sosyoloji kuramlarında, fazlasıyla büyük miktarda sermayeyi veya iktidarı elinde tutan küçük bir insan grubudur. Sosyolog C. Wright Mills'a göre elit sınıf, egemen sınıftan farklıdır. Mills'e göre elit sınıf, politik güce sahip küçük bir gruptur. Bu sınıfa politikacılar, siyasi yöneticiler ve askeri liderler dahildir. Fakat egemen sınıf, doğrudan zenginlik ya da zora dayalı güç kullanımından ileri gelir ve eğitimden hükûmeti politikalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

ELİTİZM NE DEMEK?

Elitizm (veya seçkincilik), bir elitin veya bir azınlığın yönetmesi gerektiği fikri veya yönetim işinin bir elit veya azınlık tarafından yapılması anlamına gelir. Siyaset teorisinde üç tür elitizmden söz edilebilir: Normatif elitizme göre, elit yönetimi arzuya şayandır; zira, yönetim en akıllıların veya en iyilerin elinde olmalıdır.

Bu görüşün en tipik temsilcisi filozof kralların iktidarda olmasını isteyen Platon'dur (MÖ 427-347). Klasik elitizm, bir reçete sunmaktan ziyade bir olguyu tespit iddiasıyla elit yönetiminin toplumsal hayatın kaçınılmaz ve değiştirilemez bir gerçeği olduğunu ileri sürer. Vilfredo Pareto (1848-1923), Gaetano Mosca (1857-1941) ve Robert Michels (1876-1936) klasik elitizmin belli başlı teorisyenleridir.

Modern elitizm, klasik elitizm gibi empirik temelli olmakla birlikte, elit oluşumunu/yönetimini toplumun kaçınılmaz yapısından ziyade belirli ekonomik ve siyasal yapılara bağlamaktadır. "Plüralist", "rekabetçi" veya "demokratik" sıfatlarıyla da anılan modern elitizm modern elitlerin insicamlı ve birleşik bir bütün olmaktan ziyade çeşitli hatlar boyunca parçalanmış olduğunu ve parçalar arasındaki rekabetin elitlere dahil olmayan kişi ve grupların da demokratik politikada etkili olmalarına fırsat sağlayabileceğini savunur.

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