Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü
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Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü

11.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:52
Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü

İstanbul'da garsonluk yapan İsmail Türkmen'in eline müşterinin kullandığı kürdan battı. Buradan enfeksiyon kapan garsonun hayatı kabusa dönerken, Türkmen 3 aylık bir tedavi süreci geçirdi. Elinin 1 ay alçıda kaldığını belirten Türkmen, "Şimdi yavaş yavaş elim, parmaklarım normale döndü. Lütfen kullandığınız kürdanları saklamayın" dedi.

İstanbul Nişantaşı'ndaki bir lokantada 37 yıldır garsonluk yapan 50 yaşındaki İsrafil Türkmen'in eline batan kürdan hayatını kabusa çevirdi. 3 ay önce lokantaya gelen bir müşterinin yemeğini bitirmesinin ardından masayı toplamaya başlayan Türkmen peçete arasına sarılı olan kürdanı fark etmedi. Türkmen'in eline batan kürdan ise enfeksiyona sebep oldu.

"KÜRDAN KULLANILMIŞ OLDUĞU İÇİN ENFEKSİYONDAN ŞÜPHELENDİ"

Sabah gazetesine yaşadıklarını anlatan Türkmen, "Elim kanayınca, ne olur ne olmaz, pandemi sürecindeyiz diyerek, elimi sıkıp iyice kanamasını, varsa mikrobun çıkmasını sağladım. Ertesi gün elim kızardı, şişmeye başladı. Doktora gittim. Tetanos iğnesi yaptı. Ancak iki gün sonra elim balon gibi oldu. Bu kez, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. Oradaki doktor kürdanın kullanılmış bir kürdan olmasından dolayı enfeksiyon kapmış olabileceğimi söyledi. Birkaç gün izleme yapacaklarını söylediler" dedi.

"ENFEKSİYON TEMİZLENDİ, FİZİK TEDAVİ GÖRDÜM"

Parmağındaki acı nedeniyle uyuyamaz hale geldiğini aktaran Türkmen, "Hastaneye gittiğimde doktorlar ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Ameliyat oldum. Enfeksiyonlu bölge temizlendi. Elim 1 ay boyunca alçıda kaldı. 25 gün süresince elimi doktorlarımın verdiği sıvıyla temizledim. Fizik tedavi gördüm. Yaklaşık 3 ay boyunca işime gidemedim" ifadelerini kullandı.

Eline kürdan batan garson ölümden döndü: Hayatım kabusa döndü

"LÜTFEN KULLANDIĞINIZ KÜRDANLARI PEÇETEYE FALAN SAKLAMAYIN"

Eline batan kürdanın hayatını çevirdiğini söyleyen Türkmen, "Şimdi yavaş yavaş elim, parmaklarım normale döndü. Yaşadığım bu acı dolu sürecin ardından vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen kullandığınız kürdanları peçeteye falan saklamayın. Açıkta görünür yerde olsun ki, benim başıma gelenler başka birinin başına gelmesin" şeklinde konuştu.

"ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR"

Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan ise "Kürdan, çivi, cam kırığı, ağaç kıymığı gibi yabancı maddeler enfeksiyonların deri altına geçmesinde önemli rol oynar. Mikroplar o cisim aracılığı ile deri altına girip orada enfeksiyon oluşturabilirler. Özellikle kullanılmış kürdan, bu anlamda çok tehlikedir. Zira, insanın ağız ve diş aralarında birçok mikroorganizma barınır. Bu da kürdan yoluyla başka birisine geçerse ölüme götürebilir. Basit bir çivi batmasından bacağı kesilen insanlar olabiliyor" dedi.

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