Elindeki ekmek bıçağıyla yarı çıplak halde intihara kalkıştı
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Elindeki ekmek bıçağıyla yarı çıplak halde intihara kalkıştı

ADANA'da, Musa S., elindeki ekmek bıçağıyla yarı çıplak halde intihara kalkıştı.

Elindeki ekmek bıçağıyla yarı çıplak halde intihara kalkıştı
15.05.2020 01:31 | Son Güncelleme: 15.05.2020 01:31

ADANA'da, Musa S., elindeki ekmek bıçağıyla yarı çıplak halde intihara kalkıştı. Polisin yoğun çabası sonucu ikna olan Musa S.'nin psikolojik sorunları olduğu önü sürüldü.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi 66003 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Musa S., yarı çıplak halde sokağa çıkıp, elindeki ekmek bıçağıyla kendini öldüreceğini söyledi. Çevreye bağıran ve küfür eden Musa S.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sokak ortasında elindeki bıçağı vücuduna dayayan Musa S., polislerin kendisine yaklaşmasına izin vermedi. Polisin uzun uğraşları sonucu ikna olan Musa S., elindeki bıçağı polise verip, teslim oldu. Musa S., ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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