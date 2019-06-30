Elinde maytap patlayan çocuk, yaralandı

NİĞDE'de 12 yaşındaki Abdullah Y., bakkaldan satın aldığı maytabın elinde patlaması sonucu yüzünden ve elinden yaralandı.

Olay, Dündarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte akrabalarını ziyarete giden Abdullah Y., arkadaşlarıyla birlikte mahallede bulunan bakkaldan 'torpil' adı verilen maytaplardan satın aldı. Maytaplardan birinin çakmakla yaktıktan sonra bir anda elinde patlaması üzerine küçük çocuk yüzünden ve elinden yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ailesi, Abdullah Y.'yi otomobille Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Abdullah Y., burada yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.



Kaynak: DHA