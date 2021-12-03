ELİFNUR'UN PAPAĞAN İSTEĞİNİ BAŞKAN SAYAN YERİNE GETİRDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ELİFNUR'UN PAPAĞAN İSTEĞİNİ BAŞKAN SAYAN YERİNE GETİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AĞRI'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine katılan Belediye Başkanı Savcı Sayan, engelli Elifnur Küroğlu'nun (15) papağan talebini program bitmeden yerine getirdi.

AĞRI'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine katılan Belediye Başkanı Savcı Sayan, engelli Elifnur Küroğlu'nun (15) papağan talebini program bitmeden yerine getirdi.

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kültür ve kongre merkezinde yapıldı. Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın katıldığı programa babasından ayrılan annesi Emine Turgut ile gelen zihinsel engelli Elifnur Köroğlu, papağan istediğini söyledi. Başkan Savcı Sayan, Elifnur'un papağan talebini kısa sürede yerine getirdi. Başkan Sayan, salona getirilen kafes içindeki papağanı Elifnur'a teslim etti. Başkan Sayan, Elifnur'a bir de tablet hediye etti.

Papağan ve tablet hediye edilen Elifnur büyük sevinç yaşadı.

ELİFNUR'UN PAPAĞAN İSTEĞİNİ BAŞKAN SAYAN YERİNE GETİRDİ

ELİFNUR'UN PAPAĞAN İSTEĞİNİ BAŞKAN SAYAN YERİNE GETİRDİ

ELİFNUR'UN PAPAĞAN İSTEĞİNİ BAŞKAN SAYAN YERİNE GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uyguladığımız istihdamı teşvik politikalarıyla bugüne kadar toplam 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uyguladığımız istihdamı teşvik politikalarıyla bugüne kadar toplam 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title