ELİFNUR'UN PAPAĞAN İSTEĞİNİ BAŞKAN SAYAN YERİNE GETİRDİ

AĞRI'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine katılan Belediye Başkanı Savcı Sayan, engelli Elifnur Küroğlu'nun (15) papağan talebini program bitmeden yerine getirdi.

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kültür ve kongre merkezinde yapıldı. Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın katıldığı programa babasından ayrılan annesi Emine Turgut ile gelen zihinsel engelli Elifnur Köroğlu, papağan istediğini söyledi. Başkan Savcı Sayan, Elifnur'un papağan talebini kısa sürede yerine getirdi. Başkan Sayan, salona getirilen kafes içindeki papağanı Elifnur'a teslim etti. Başkan Sayan, Elifnur'a bir de tablet hediye etti.

Papağan ve tablet hediye edilen Elifnur büyük sevinç yaşadı.