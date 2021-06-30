Elifnaz'dan, SMA hastası Ahmet Alp için örnek davranış

SMA hastası Ahmet Alp bebek için bileklik üreterek satışa sunan Elifnaz Gözde, projesini Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile paylaştı.

SMA hastası Ahmet Alp bebek için bileklik üreterek satışa sunan Elifnaz Gözde, projesini Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile paylaştı.

Biga'nın Kemer Köyü'nden SMA Tip 1 hastası Ahmet Alp Güven'in zolgensma tedavisi alması için başlatılan yardım kampanyasına destek büyürken, İstanbul'da yaşayan ve yaz tatili için memleketi Biga'da olan Elifnaz Gözde'den örnek bir davranış geldi. Elifnaz, annesi ile birlikte evde ürettiği bileklikleri satarak elde ettiği geliri Ahmet Alp için başlatılan yardım kampanyasına bağışlıyor.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ı ziyaret eden Elifnaz, projesini anlatarak, bileklikleri satarak elde ettiği son geliri Ahmet Alp'in kampanyasına vermek üzere Başkan Erdoğan'a teslim etti.

Örnek davranışından dolayı Elifnaz'ı tebrik eden Başkan Erdoğan, "Biga'mızın evladı Ahmet Alp'in tedavisi için herkes seferber olmuş durumdayken kendisi küçük yüreği büyük Elifnaz'ı el emeği göz nuru olarak ürettiği bileklikleri satarak yardım kampanyasına bağışlaması gerçekten takdire şayan bir hareket. Biz de bileklik alarak Ahmet Alp'e destek olmaya çalıştık. Daha önce de aynı projeyle LÖSEV'e destek olan Elifnaz'ı örnek davranışından dolayı kutluyorum. İnşallah hep birlikte Ahmet Alp'e umut olacağız" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı