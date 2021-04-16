Elif Şafak: Eski dünya artık yok ama yeni dünya da henüz doğmadı
Sadece Türkçe'de yirmiye yakın kitabın altında imzası olan, kitapları otuzdan fazla dile çevirilen ve onlarca ödüle layık görülen bir yazar Elif Şafak.
Sadece Türkçe'de yirmiye yakın kitabın altında imzası olan, kitapları otuzdan fazla dile çevirilen ve onlarca ödüle layık görülen bir yazar Elif Şafak. Kitapları dünyanın dört bir yanında çok satanlar listesinden düşmeyen Şafak, yazarlığının yanı sıra kadın hakları ve insan hakları üzerine konuşmalar da yapıyor. Elif Şafak, Global Media Forum kapmasında DW'nin sorularını yanıtladı.
Kaynak: DailyMotion.com