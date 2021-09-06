Elif Dürüst kimdir? Elif Dürüst kaç yaşında, nereli? Elif Dürüst biyografisi!

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Elif Dürüst, iş adamı ve sanayici Ekrem Dürüst'ün kızıdır. Peki, Elif Dürüst kimdir? Elif Dürüst kaç yaşında, nereli? Elif Dürüst mesleği nedir? Elif Dürüst hayatı ve biyografisi nedir?

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Dürüst, Aralık Derneği başkanlığını yürütüyor. Peki, Elif Dürüst kimdir? Elif Dürüst kaç yaşında, nereli? Elif Dürüst mesleği nedir? Elif Dürüst hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ELİF DÜRÜST KİMDİR?

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Elif Dürüst, iş adamı ve sanayici Ekrem Dürüst'ün kızı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Dürüst, Aralık Derneği başkanlığını yürütüyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Elif Dürüst 1996 yılında Habitat II projelerinde yer aldı. 2005 yılında Newport University'de Davranış Bilimleri ve Maltepe Üniversitesi'nde Psikoloji yüksek lisansına başlayan Elif Dürüst, 2007 yılında İstanbul'da Aralık Derneği'ni kurdu. 2007 yılından günümüze, kurucu ve başkan olarak bir çok sosyal projede yer aldı. Psikoloji ve davranış bilimleri üzerine yüksek lisans yaptı.