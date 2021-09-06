Elif Dürüst kimdir? Elif Dürüst kaç yaşında, nereli? Elif Dürüst biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elif Dürüst kimdir? Elif Dürüst kaç yaşında, nereli? Elif Dürüst biyografisi!

Elif Dürüst kimdir? Elif Dürüst kaç yaşında, nereli? Elif Dürüst biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Elif Dürüst, iş adamı ve sanayici Ekrem Dürüst'ün kızıdır. Peki, Elif Dürüst kimdir? Elif Dürüst kaç yaşında, nereli? Elif Dürüst mesleği nedir? Elif Dürüst hayatı ve biyografisi nedir?

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Dürüst, Aralık Derneği başkanlığını yürütüyor. Peki, Elif Dürüst kimdir? Elif Dürüst kaç yaşında, nereli? Elif Dürüst mesleği nedir? Elif Dürüst hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ELİF DÜRÜST KİMDİR?

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Elif Dürüst, iş adamı ve sanayici Ekrem Dürüst'ün kızı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Dürüst, Aralık Derneği başkanlığını yürütüyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Elif Dürüst 1996 yılında Habitat II projelerinde yer aldı. 2005 yılında Newport University'de Davranış Bilimleri ve Maltepe Üniversitesi'nde Psikoloji yüksek lisansına başlayan Elif Dürüst, 2007 yılında İstanbul'da Aralık Derneği'ni kurdu. 2007 yılından günümüze, kurucu ve başkan olarak bir çok sosyal projede yer aldı. Psikoloji ve davranış bilimleri üzerine yüksek lisans yaptı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Tanju Özcan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Münir Özkul Derya Şensoy Rasim Öztekin
Spor Diego Cristiano Ali Öztürk Şenol Güneş Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Elif Dürüst kimdir? Elif Dürüst kaç yaşında, nereli? Elif Dürüst biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 11:00:36. #1.14#

title