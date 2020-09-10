Eli Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Eli Türkoğlu nereli? Bu Benim Öyküm şarkısıyla tanınan Eli Türkoğlu kimdir? Bu Benim Öyküm sözleri!
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Eli Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Eli Türkoğlu nereli? Bu Benim Öyküm şarkısıyla tanınan Eli Türkoğlu kimdir? Bu Benim Öyküm sözleri!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Eli Türkoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Eli Türkoğlu hakkında merak edilenler. Eli Türkoğlu hayatı ve biyografisi. Bu Benim Öyküm şarkısıyla tanınan Eli Türkoğlu kimdir? Bu Benim Öyküm sözleri!

Eli Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Eli Türkoğlu nereli? Bu Benim Öyküm şarkısıyla tanınan Eli Türkoğlu kimdir? Bu Benim Öyküm sözleri!
10.09.2020 16:20 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:24

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Eli Türkoğlu merak konusu oldu. Bu Benim Öyküm şarkısıyla tanınan Eli Türkoğlu kimdir? Bu Benim Öyküm sözleri! İşte Eli Türkoğlu hakkında merak edilen Eli Türkoğlu kimdir, Eli Türkoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ELİ TÜRKOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Eylül 2000

Kaç yaşında: 19yaşında

Nereli: Azerbaycan

Albümler: Revolt, It's Over (2-Track Single), Años 2000 en Español, Años 2000 Vol. 3, Baila en Español Años 90's Vol.2

Türler: Elektropop, R&B

Eli Türkoğlu, Singapurlu bir elektropop sanatçısıdır. Ayrıca kariyerinin başlarında Chynahouse Recordings için çalışmış, aranjör ve şarkıcı-söz yazarıdır. 2012 yılında, Singapurlu bir medya grubu olan Assassins Pte'nin bir yan kuruluşu olan Assassins Records ile ilk albümü 'Revolt'u çıkardı.

ALBÜMLERİ

1. Intro

2. Dancin' With Fire

3. Hear Me

4. Fallen

5. Imaginary

6. Fade Away

7. Gibberish

8. Thunder

9. Interlude

10. A Love Like This

11. L-Over

12. Prototype

13. Hear Me (Remix)

14. Fallen (Acoustic Mix)

BU BENİM ÖYKÜM SÖZLERİ!

Söz & Müzik: Eli Türkoğlu

Düzenleme: Özkan Meydan & Alican Özbuğutu

Sabah uyandım yanımda yoksun.

Solumda bir acı Senden yoksun.

Soluksuz kaldım köşelerde.

Yalnızım sanki yorgun.

İnan değildi sonsuz.

Bitti gitti seyrettik aşkı

Sanmışım yolu yordamı bu

Böyle yazılmadı ya da ben öyle kandım

Şimdi tek başımayken kimin öyküsü bu?

Bu benim öyküm birazcık yaralı

Kalbimin pek çok yeri yamalı

Kan akar kanadımdan

Düşer yere yere kalanım

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