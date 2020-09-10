Eli Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Eli Türkoğlu nereli? Bu Benim Öyküm şarkısıyla tanınan Eli Türkoğlu kimdir? Bu Benim Öyküm sözleri! Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Eli Türkoğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Eli Türkoğlu hakkında merak edilenler. Eli Türkoğlu hayatı ve biyografisi. Bu Benim Öyküm şarkısıyla tanınan Eli Türkoğlu kimdir? Bu Benim Öyküm sözleri!

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Eli Türkoğlu merak konusu oldu. Bu Benim Öyküm şarkısıyla tanınan Eli Türkoğlu kimdir? Bu Benim Öyküm sözleri! İşte Eli Türkoğlu hakkında merak edilen Eli Türkoğlu kimdir, Eli Türkoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… ELİ TÜRKOĞLU KİMDİR? Doğum tarihi: 13 Eylül 2000 Kaç yaşında: 19yaşında Nereli: Azerbaycan Albümler: Revolt, It's Over (2-Track Single), Años 2000 en Español, Años 2000 Vol. 3, Baila en Español Años 90's Vol.2 Türler: Elektropop, R&B Eli Türkoğlu, Singapurlu bir elektropop sanatçısıdır. Ayrıca kariyerinin başlarında Chynahouse Recordings için çalışmış, aranjör ve şarkıcı-söz yazarıdır. 2012 yılında, Singapurlu bir medya grubu olan Assassins Pte'nin bir yan kuruluşu olan Assassins Records ile ilk albümü 'Revolt'u çıkardı. ALBÜMLERİ 1. Intro 2. Dancin' With Fire 3. Hear Me 4. Fallen 5. Imaginary 6. Fade Away 7. Gibberish 8. Thunder 9. Interlude 10. A Love Like This 11. L-Over 12. Prototype 13. Hear Me (Remix) 14. Fallen (Acoustic Mix) BU BENİM ÖYKÜM SÖZLERİ! Söz & Müzik: Eli Türkoğlu Düzenleme: Özkan Meydan & Alican Özbuğutu Sabah uyandım yanımda yoksun. Solumda bir acı Senden yoksun. Soluksuz kaldım köşelerde. Yalnızım sanki yorgun. İnan değildi sonsuz. Bitti gitti seyrettik aşkı Sanmışım yolu yordamı bu Böyle yazılmadı ya da ben öyle kandım Şimdi tek başımayken kimin öyküsü bu? Bu benim öyküm birazcık yaralı Kalbimin pek çok yeri yamalı Kan akar kanadımdan Düşer yere yere kalanım