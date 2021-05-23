Son dakika haberi | Eli kapı arasında sıkışan minik kızı itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haberi | Eli kapı arasında sıkışan minik kızı itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Nihat Özbay - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Eli kapı arasında sıkışan minik kızı itfaiye ekipleri kurtardı Van'ın Özalp ilçesinde eli kapı arasında sıkışan minik kızı itfaiye ekipleri kurtardı.

Eli kapı arasında sıkışan minik kızı itfaiye ekipleri kurtardı

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde eli kapı arasında sıkışan minik kızı itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde ilçenin Tepedam Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oyun oynayan Melisa Diker isimli 5 yaşındaki çocuğun eli kapı ile pervazın arasına sıkıştı. Ailesinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan Melisa Diker, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi | Eli kapı arasında sıkışan minik kızı itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi | Eli kapı arasında sıkışan minik kızı itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi | Eli kapı arasında sıkışan minik kızı itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nihat Özbay

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