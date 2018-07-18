Eleştireceğinize, Çenenizi Tutun'

İKİ futbol otoritesi, eleştirenlere "Çenenizi kapatın artık" çağrısı yaptı. İki futbolcunun milli takımdan istifası taleplerini "Çok saçma" olarak niteleyen Klopp şöyle dedi:

"Bu ülkenin akıllı insanları hoşgörüden yana. Diğerleri bu gençleri eleştirecekleri yerine çenelerine tutarlarsa daha iyi yaparlar. Görünen o ki, iki futbolcu da iyi bilgilendirilmemiş. Onlara tecrübeli insanların yardım etmesi lazım. Şunu da unutmamak gerekir ki, ikisi de Almanya'da doğup büyümüş olsalar bile, Türkiye'de kökleri var. Ama ne yazık ki, hep daha çok bağıranların sesi duyuluyor. Ben bunu hiçbir zaman tasvip etmedim."

LÖW TARZINI DEĞİŞTİRMELİ

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı eleştirilere karşı savunan Rudi Völler de, milli takım eski kaptanı Philipp Lahm'ın eleştirilerini 'ucuz' diye niteledi. Lahm, milli takım antrenörü Joachim Löw'ün yönetim tarzını yumuşak bulduğunu, bunu değiştirmesi gerektiğini söylemişti. Rudi Völler, Lahm'ın bu eleştirisinin çok ucuz olduğunu söyledi.