Eleşkirt'te yollar yıkandı
Eleşkirt Belediyesi, cadde ve sokakları yıkayarak temizledi.
Eleşkirt Belediyesi, cadde ve sokakları yıkayarak temizledi.
Eleşkirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda yıkama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Temizlik çalışmalarını denetleyen Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, gazetecilere yaptığı açıklamada, cadde ve sokaklardaki çamurları temizleme çalışmasını sürdürdüklerini söyledi.
Yakut, şimdiye kadar üçüncüsünü yaptıkları yıkama ve genel temizlik çalışmalara amir, memur, her çalışanın katıldığını aktardı.
Kaynak: AA
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