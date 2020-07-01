Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi hayata geçirildi
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Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi hayata geçirildi

Sentez Medya markalarından e-Safe Digital, ilk video konferans etkinliğini, "Kriz Zamanlarında Dijital Altyapının Önemi" teması ile 30 Haziran 2020'de gerçekleştirdi.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi hayata geçirildi
01.07.2020 09:30 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:34

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın da konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, bilişim sektörü altındaki perakende ve e-ticaret özeli üzerinden, bilişimin alt ekosistemlerine ışık tutuldu. Dr. Sayan, etkinlikte, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nin (ETBİS) geçtiğimiz hafta hayata geçirildiğini belirtti.

DE-CIX ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ve bağlantı ekosistemini bir araya getiren etkinliğin moderatörlüğünü, e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri Başkanı Musa Savaş üstlendi. Etkinlikteki diğer konuşmacılar; DE-CIX Türkiye Ülke Müdürü Bülent Şen, Equinix Türkiye Ülke Müdürü Aslıhan Güreşcier, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Domino's Pizza Eurasia Group CEO'su Aslan Saranga ve Hepsiburada Genel Müdürü Murat Emirdağ şeklinde sıralandı.

Bu konuşmacıların öne çıkardıkları konu başlıkları şunlar oldu:

Salgın sürecinde, YouTube ve Netflix gibi platformlar ile video konferans uygulamalarının daha yoğun kullanımı ve e-ticaretteki artış, İnternet değişim noktası sağlayıcılarının önemini bir kez daha gösterdi

İnternet değişim noktası sağlayıcıları ile mobil telekom operatörlerinin iş birliği artmalı

Veri merkezi operatörleri, mevzuat anlamında telekom operatörlerinden ayrı şekilde değerlendirilmeli

Veri merkezi alanında, yerli ve milli şirketlere destekler sağlayacak küresel oyunculara kolaylıklar sağlanmalı

Türkiye'de dijital altyapı seferberliği başlatılmalı

Bağlantı erişim noktalarının, kritik alt yapılar arasında olduğu unutulmamalı

Baz istasyonları, fiber altyapılar ile desteklenmeli

e-ticaret firmaları, veri yatırımlarına, müşteri deneyimine, yapay zekaya ve kişiselleştirilmiş reklamlara odaklanmalı

Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, şunları söyledi: "Bu dönemde önem kazanan konulardan bir tanesi, posta sektörü ile birlikte e-ticaret oldu. Bu dönemde internet alışverişi öyle bir noktaya geldi ki belki 10 sene sonra gerçekleşmesini beklediğimiz rakamlara ulaştık. Biz internet erişimi noktasında çok ciddi atılımlar yaptık. e-ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir olması, bu verilerin sağlıklı şekilde takip edilebilmesi amacıyla geçtiğimiz hafta Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni (ETBİS), Ticaret Bakanlığımız ile birlikte faaliyete geçirdik. Son zamanlarda e-ticaret konusunda çok ciddi atılımlar yapıyoruz ve ülkemizin bu anlamda, maliyet açısından avantaja sahip olduğunu hep birlikte görüyoruz."

Dr. Sayan, sosyal ağlarla ilgili bir konuyu da etkinlik sırasında tekrar masaya yatırdı: "Dijital bir diğer tüm toplumlarla beraber hareket etmeli. Bilhassa sosyal medyanın gücünü ve evrenselliğini düşündüğümüzde, kendimizi gelişmelere kapatarak bir yaşam sürmemiz mümkün değil. Biz bu konuda çok hassasız. Biliyorsunuz her fırsatta, sosyal ağların ülkemizde bir temsilcilik açmaları gerektiğini konusunda ısrarcı tavrımızı yeniden gösteriyoruz ama ne yazık ki bugüne kadarki telkinlerimizde bununla ilgili bir eylem göremedik. Bizim insanımız için en az sosyal çeşitlilik kadar, güvenilirlik ve şeffaflık da çok önemli. Bizim bu noktada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi, özellikle gerçeklere gözümü kapatacak veya sırtımızı dönecek kadar hayattan kopuk değiliz. Bu mecraların asla ihmal edilmeyecek alanlar olduğunun farkındayız."

Kaynak: Bültenler

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