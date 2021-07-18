Elektrikli bisiklet refüje çarptı: 1 yaralı
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Elektrikli bisiklet refüje çarptı: 1 yaralı

Elektrikli bisiklet refüje çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, elektrikli bisikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, elektrikli bisikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Işık idaresindeki (17), elektrikli bisiklet Cumhuriyet mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Meydana gelen kazada Fatih Işık yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Elektrikli bisiklet refüje çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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