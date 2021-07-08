Elektrikli bisiklet kavunların olduğu arabaya çarptı: 1 yaralı
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Elektrikli bisiklet kavunların olduğu arabaya çarptı: 1 yaralı

Elektrikli bisiklet kavunların olduğu arabaya çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, elektrikli bisikletin üzerinde kavun bulunan el arabasına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, elektrikli bisikletin üzerinde kavun bulunan el arabasına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif mahallesi İl Emniyet Müdürlüğü arka tarafında Hasan Tilki isimli bir vatandaşlar, el arabasıyla kavun sattığı esnada arabaya Abdulsamet Demir idaresindeki elektrikli bisiklet çarptı. Kavunların bulunduğu el arabasına çarpan Abdulsamet Demir yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN

Elektrikli bisiklet kavunların olduğu arabaya çarptı: 1 yaralı
Elektrikli bisiklet kavunların olduğu arabaya çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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