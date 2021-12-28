Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kameralara yansıdı - Haberler
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Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kameralara yansıdı

Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde kavşaktan dönmek isteyen elektrikli bisiklet ile ara caddeden kavşağa yaklaşan otomobil kafa kafaya çarpıştı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde kavşaktan dönmek isteyen elektrikli bisiklet ile ara caddeden kavşağa yaklaşan otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet üzerindeki 2 kişi savrulurken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.15 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Turgut Özal bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beray C. (18) idaresindeki elektrikli bisiklet, Turgut Özal bulvarından dönmek isterken, kavşağa yaklaşan Yılmaz D. (44) idaresindeki 45 ABS 226 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet sürücüsü Beray C. ve arkasındaki bir kişi yola savruldu. Otomobilin çarpmasıyla ayağı otomobilin altına sıkışan elektrikli bisiklet sürücüsü Beray C. (18), 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan dönen elektrikli bisiklet ile ara caddeden çıkıp kavşağa yaklaşan otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kameralara yansıdı

Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kameralara yansıdı

Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kameralara yansıdı

Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kameralara yansıdı

Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kameralara yansıdı

Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kameralara yansıdı

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