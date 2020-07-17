Elektrik tellerine temas eden kamyondaki samanlar alev alev yandı Aksaray'da saman balyaları yüklü kamyonun seyir halindeyken elektrik tellerine temas etmesi sonucu kamyondaki saman balyaları tutuştu.

Aksaray'da saman balyaları yüklü kamyonun seyir halindeyken elektrik tellerine temas etmesi sonucu kamyondaki saman balyaları tutuştu. Bir anda alevlere teslim olan kamyon sürücüsü yangını fark etmesine rağmen insan ve araçların içinden uzaklaştırmak için kamyonu merkezden uzaklaştırdı.

Olay, merkeze bağlı Bağlıkaya Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saman balyalarını tarladan yükledikten sonra mandırasına götüren kamyon sürücüsü, belde merkezinden geçtiği sırada kamyonun kasasında yüklü saman balyaları elektrik telleriyle temas etti. Bunun üzerine şase yapması sonucu kasasındaki saman balyaları alev aldı. Kamyonun kasası bir anda alevlere teslim olurken, kimsenin canına ve malına zarar gelmesin diye düşünen kamyon şoförü yangına rağmen kamyonu belde merkezinden uzaklaştırdı. Tüm bu yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - AKSARAY

Kaynak: İHA