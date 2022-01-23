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Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Yunus Celal Araz - Haberler | Yerel

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu Sinop'un Türkeli ilçesinde birbiriyle temas eden elektrik tellerinin oluşturduğu kıvılcımlar köy sakinlerini endişelendirdi.

TÜRKELİ, SİNOP (İHA) - Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde birbiriyle temas eden elektrik tellerinin oluşturduğu kıvılcımlar köy sakinlerini endişelendirdi.

Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyünde, gece saatlerinde birbirine değen elektrik telleri kısa devre yaptı. Kıvılcım çıkaran teller, köy sakinleri tarafından endişeye neden oldu. Patlama sesi de oluşturan elektrik telleri için ilgili kuruma ihbarda bulunuldu. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Havai fişek misali ses çıkarıp kıvılcımlar saçan elektrik telleri gecenin karanlığını aydınlattı. Kıvılcımlar, elektrik akımlarının kesilmesiyle sona erdi.

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Yunus Celal Araz - Son Dakika Haberleri

Güzelkent, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Yerel, Haber

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