Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu
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Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu

28.09.2020 15:07 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:36

Kocaeli'de 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'ndan kaçan maymun, elektrik akımına kapılıp telef oldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kurulu bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'ndaki barınağından kaçan yavru maymun, yol kenarındaki elektrik tellerine atlayınca akıma kapılıp, telef oldu.

Bünyesinde 260 tür ile yaklaşık 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bulunan barınağından kaçarak çevredeki ağaçlara saklanan yavru maymun hayvanat bahçesi görevlilerince yakalanmak istendi. Ellerinde file kepçelerle yavru maymunu kovalayan görevliler onu yakalamayı başaramadı. Bu sırada bulunduğu ağaçtan diğer ağaca zıplayan yavru maymun kendisini yakalamak isteyen görevlilere zor anlar yaşattı.

Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu

AYAKLARI TEMAS EDİNCE AKIMA KAPILDI

Ağaçtan ağaca yer değiştiren maymun son olarak zıpladığı yol kenarındaki elektrik tellerinde sallanırken ayakları diğer tele temas edince enerji akımına kapıldı. Tellerde bir süre asılı kalan maymun daha sonra aşağıya düştü. Hayvanat bahçesi görevlileri yola kenarına düşüp telef olan maymunu hayvanat bahçesine götürdüler.

Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT

Haber Yorumları (1)
İNSAN: hayvanat bahçeleri zulümdür. hapishanedir. hayvanlar özgür olmalı.
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