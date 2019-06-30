Elektrik, Su, Hava ve Mikroptan Üretilen Gıdalar, Yakında Satışa Sunulacak

Solar Foods, 2017 yılında Finlandiya'da kurulmuş bir şirket. Şirketin amacı elektrik, su ve havayı kullanarak besin üretmek. Şirket, aynı zamanda Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte çalışıyor ve Mars'a gidecek astronotlara, protein ağırlıklı, buğday unu gibi tadı olan ve görünen bir ürün temin ediyor.

Helsinki merkezli şirket, ticari üretime başlayacakları 2021 yılı öncesinde Avrupa Birliği'ne yeni gıda lisansı başvurusu yapacak. Şirket tarafından üretilen Solein, protein ağırlıklı bir toz. Eğer istenirse 3D yazıcılarla bir şekil verilebileceği de söyleniyor. Bira yapımına benzer bir işlemle üretilen bu toz, canlı mikropların bir sıvıya sokulup, elektrik uygulanmasıyla sudan çıkan karbondioksit ve hidrojen kabarcıkları ile beslenmesiyle başlıyor. Daha sonrasında ise mikroplar, işlemin ileriki safhalarında toz halini alacak proteini üretmeye başlıyor.

Teknoloji girişiminin genel müdürü olan Dr.Pasi Vainikka, şirketin tamamen doğal bir protein kaynağı üretmek için toprak ve su israfı yapmadan karbon nötr bir yöntem ürettiğini belirtti. Vainikka, "Gıda türleri arasında tamamen yeni protein türü, bugün marketlerde olan tüm gıdalardan farklı olarak balık yetiştiriciliğine ya da tarıma ihtiyaç duymadan üretiliyor" dedi.