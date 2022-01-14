Elektrik şirketi personelini darbettikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'deki bir adrese elektriği kesmek üzere giden görevlileri darbettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Mimar Caddesi'ndeki bir adrese elektrik kesme işlemi için giden elektrik şirketi personeli K.C (33) ve R.G.Ü'nün (34) 4 kişi tarafından darbedildiği ve ölçüm cihazının kırıldığı bilgisi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen Ş.U (56), F.U (33), T.U (24) ve Ö.U'yu (23) gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

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