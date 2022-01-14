Elektrik şirketi personelini darbettikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektrik şirketi personelini darbettikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Elektrik şirketi personelini darbettikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'deki bir adrese elektriği kesmek üzere giden görevlileri darbettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'deki bir adrese elektriği kesmek üzere giden görevlileri darbettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Mimar Caddesi'ndeki bir adrese elektrik kesme işlemi için giden elektrik şirketi personeli K.C (33) ve R.G.Ü'nün (34) 4 kişi tarafından darbedildiği ve ölçüm cihazının kırıldığı bilgisi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen Ş.U (56), F.U (33), T.U (24) ve Ö.U'yu (23) gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title