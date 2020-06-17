Elektrik hatları yer altına alınıyor
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Elektrik hatları yer altına alınıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de elektrik şebekesinin yer altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

Elektrik hatları yer altına alınıyor
17.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:39

DÜZCE(İHA) – Düzce'de elektrik şebekesinin yer altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Ekipler Gazhane caddesi üzerinde elektrik hatlarını yer altına alarak çalışmalarına devam ederken, Düzce Belediyesi ekipleri de kaldırımlarda düzenleme yapıyor.

Düzce'de elektrik şebekesinin yer altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor. Azmimilli Mahallesi Gazhane Caddesi üzerinde elektrik şebeke ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasında elektrik hatları yer altına alınma işlemlerinin büyük bir kısmı tamamlandı. Kaldırımlarda oluşan bozulmalar nedeni ile Düzce belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de anında kaldırım çalışmalarına başladı. Yaz aylarında toz ve çamur oluşmaması için başlatılan çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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