Elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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Elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

ANTALYA'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Osman Taha Gencer (19) yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Osman Taha Gencer (19) yaşamını yitirdi. 

Kaza, sabahın erken saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Ecevit Bulvarı'ndan kent merkezi yönüne giden Osman Taha Gencer yönetimindeki motosiklet önce kaldırıma, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada Gencer ile motosiklet farklı noktalara savruldu. Bir iş yerinin önünde oturan kişi, savrulan motosikletten son anda kurtuldu. Motosikletin ikiye bölündüğü kazada Osman Taha Gencer, yaralandı. Gencer, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.Osman Taha Gencer'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.


Elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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