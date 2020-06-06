Elektrik direğinden çıkan kıvılcım sonucu 50 dönüm ekili arazi küle döndü
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Elektrik direğinden çıkan kıvılcım sonucu 50 dönüm ekili arazi küle döndü

Elektrik direğinden çıkan kıvılcım sonucu 50 dönüm ekili arazi küle döndü Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Eyüpler Mahallesinde elektrik direğinden çıkan kıvılcım sonucu 50 dönüm ekili arazi küle döndü.

06.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:57

Elektrik direğinden çıkan kıvılcım sonucu 50 dönüm ekili arazi küle döndü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Eyüpler Mahallesinde elektrik direğinden çıkan kıvılcım sonucu 50 dönüm ekili arazi küle döndü.

Olay, Kocaköy ilçesi Eyüpler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik direğinden çıkan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Ekili araziye sıçrayan kıvılcımlar sonucu 50 dönüm ekili arazi küle döndü. İlçeden gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 50 dönümlük ekili alan kül olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elektrik direğinden çıkan kıvılcım sonucu 50 dönüm ekili arazi küle döndü

Kaynak: İHA

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