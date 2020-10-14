Elektrik direğindeki intihar girişimini görüntülediler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elektrik direğindeki intihar girişimini görüntülediler

14.10.2020 17:29 | Son Güncelleme: 14.10.2020 17:33
Elektrik direğindeki intihar girişimini görüntülediler

ADANA'da, intihar etmek için elektrik direğine tırmanan Ömer İ. (34), elindeki bıçakla da kendisine zarar verdi.

ADANA'da, intihar etmek için elektrik direğine tırmanan Ömer İ. (34), elindeki bıçakla da kendisine zarar verdi. Ömer İ., polislerin uzun uğraşları sonrası ikna edilerek aşağı indirilirken, çevredekiler yaşananları cep telefonlarıyla görüntülediler.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Ömer İ., henüz bilinmeyen nedenle yol kenarında bulunan elektrik direğine tırmandı. Ömer İ.'nin intihar edeceğini düşünen çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ömer İ.'nin elektrik tellerine müdahale etmeye çalışması üzerine, caddedeki elektrik akımı kesildi. Elektrik direği üzerinde ayağa kalkan Ömer İ., elindeki bıçağı çıkararak kendine zarar vermeye başladı. İtfaiye ekipleri, Ömer İ.'nin aşağı atlaması ihtimaline karşı direğin altına branda kurdu. Çevredekiler bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekiplerinin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Ömer İ., bir süre sonra aşağı indi. Elindeki bıçak alınan Ömer İ., sağlık görevlilerince yapılan tedavisinin ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.


Elektrik direğindeki intihar girişimini görüntülediler
Elektrik direğindeki intihar girişimini görüntülediler
Elektrik direğindeki intihar girişimini görüntülediler
Elektrik direğindeki intihar girişimini görüntülediler
Elektrik direğindeki intihar girişimini görüntülediler
Elektrik direğindeki intihar girişimini görüntülediler
Elektrik direğindeki intihar girişimini görüntülediler
Elektrik direğindeki intihar girişimini görüntülediler
Elektrik direğindeki intihar girişimini görüntülediler
Elektrik direğindeki intihar girişimini görüntülediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Apple Ankara Kadir Şeker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elektrik direğindeki intihar girişimini görüntülediler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 17:41:21. #1.15#
title