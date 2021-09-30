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Elektrik akımına kapıldı, hastanede kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel
Elektrik akımına kapıldı, hastanede kurtarılamadı

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, elektrik arızasını gidermek için gittiği evde akıma kapılan Ahmet Aktaş (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, elektrik arızasını gidermek için gittiği evde akıma kapılan Ahmet Aktaş (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam, Harran ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikçi Ahmet Aktaş, arızayı gidermek için gittiği evde elektrik akımına kapıldı. Aktaş'a ilk müdahaleyi, ihbarla eve gelen sağlık ekipleri yaptı. Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 çocuk babası Aktaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Son Dakika Haberleri
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