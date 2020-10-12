Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

12.10.2020 17:15 | Son Güncelleme: 12.10.2020 17:19

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesinde elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Sahil Yolu Caddesi'nde oyun oynayan 5 yaşındaki Yağız Arıyel, bölgedeki elektrik panosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Arıyel'in cesedi, yapılan incemelerin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Savcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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