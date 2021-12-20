ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 13 İNEK ÖLDÜ - Haberler
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ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 13 İNEK ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da Yazıköy köyünde besihanede elektrik akımına kapılan 13 inek yaşamını yitirdi.

BURDUR (DHA) - Burdur'da Yazıköy köyünde besihanede elektrik akımına kapılan 13 inek yaşamını yitirdi.

Yazıköy'de Mehmet Akay'a ait besihanede dün saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda süt sağım makinesinin kablosundaki kısa devre nedeniyle inekleri elektrik çarptı. Yemlerini yerken demir bariyerin iletken yapısından dolayı akıma kapılan 13 inek öldü. Üretici Mehmet Akay, yaklaşık 200 bin lira zarara uğradığını söyledi.

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