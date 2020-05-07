Electronic Arts, The Sims 4 için Eco Lifestyle Paketini Duyurdu
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Electronic Arts, The Sims 4 için Eco Lifestyle Paketini Duyurdu

Electronic Arts, The Sims 4 için Eco Lifestyle Paketini Duyurdu
07.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:44

Electronic Arts ve Maxis, altın yumurtlayan tavuk diyebileceğimiz The Sims 4 ile işlerini bitirmeyeceklermiş gibi görünüyor.

Electronic Arts ve Maxis, altın yumurtlayan tavuk diyebileceğimiz The Sims 4 ile işlerini bitirmeyeceklermiş gibi görünüyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda Discover University adıyla bir genişletme paketi yayınlanmıştı. Bugün yapılan açıklama ile oyun için Eco Lifestyle adıyla yeni bir genişletme paketi daha duyuruldu.

Şu anda PC ve Xbox One platformlarında ön-siparişte olan genişletme paketi, 5 Haziran 2020 tarihinde PC (Origin), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak.

The Sims 4 Eco Lifestyle'ın Sunduğu Yenilikler Neler?

The Sims 4 haritasına Evergreen Harbor adıyla yeni bir bölgenin ekleneceği Eco Lifestyle, oyunculara yepyeni bir deneyim yaşatacak. Rüzgar türbini ve güneş panelleri gibi şeyler ile faturalarınızı düşürürken kendi elektriğinizi ve suyunuzu üretebileceksiniz.

Bunların yanı sıra, başkalarının işe yaramadığı için attığı eşyaları yeniden kullanabilir veya farklı mobilyalara dönüştürebilirsiniz. Dahası ise kasabada dolaşarak, çöp konteynerlerinden bulacağınız boya ve çeşitli parçaları gibi toplanabilir eşyaları ve materyalleri bulup, yeni projenizde kullanabilirsiniz.

Son olarak, tercih etmeniz durumunda Freelance Crafter (Serbest Zanaatkar) adı altında bir kariyer de başlatabileceksiniz. Ayrıca komşularınız ile birlikte üretim yapabilmek için onları topluluk üretim alanı için oy vermeye teşvik edebileceksiniz.

The Sims 4 Eco Lifestyle genişletme paketi için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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