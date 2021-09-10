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Ele geçirilen haplarla 'Aşı Ol' yazdılar

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel
Ele geçirilen haplarla 'Aşı Ol' yazdılar

KASTAMONU'nun Devrekani ilçesinde durdurulan otomobilde, köpek maması kutusu içerisinde 994 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi.

KASTAMONU'nun Devrekani ilçesinde durdurulan otomobilde, köpek maması kutusu içerisinde 994 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi. Haplarla 'Aşı Ol' yazısı oluşturdu.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrekani ilçesinde ihbar üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada köpek maması kutusu içerisinde 994 adet reçeteye tabi hap ele geçirildi. Sürücü M.T. gözaltına alındı. Ele geçirilen hapların sel felaketinin yaşanan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine götürüldüğü belirtildi. Öte yandan polis, Kovid- 19 vakalarına dikkat çekmek amacıyla ele geçirilen haplarla 'Aşı Ol' yazısı oluşturdu.


Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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