Elden Ring, Steam Deck için onaylandı

Oyuncular tarafından merakla beklenen açık dünya RPG oyunu Elden Ring ve geliştiricisi FromSoftware'in oyunlarının Steam Deck'e geleceği açıklandı. Bunun dışında Valve, Steam Deck'in doğrulanmış oyunları Sekiro: Shadows Die Twice, Dark Souls 2: Scholar Of The Frist sin ve dark Souls 3'ün Steam Deck'e çıkacağı bildirildi.

Tüm platformlarda bu gece piyasaya sürülen Elden Ring, önümüzdeki günlerde Steam Deck'ten oynanabilecek. Wario64 kullanıcı adlı Twitter kullanıcısının Twitter'da paylaştığı bir gönderide FromSoftware'in neredeyse tüm oyunlarının test edilip Steam Deck'te doğrulandı.

Elden Ring artık PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One ve Xbox Series X/S'de oynanabilmektedir.

