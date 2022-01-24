Yılın merakla beklenen oyunlarından Elden Ring'in geliştirme süreci tamamlandı, yani oyun tekrar ertelenmeyecek ve planlanan çıkış tarihinde piyasaya sürülecek.

Gematsu'da yer alan habere göre, normalde geçen yıl çıkış yapması hedeflenen ancak oyunu daha fazla cilalamak adına 2022'ye ertelenen Elden Ring yeni bir erteleme yaşamayacak zira oyun "gold" oldu. Bu ifade, video oyun endüstrisinde oyunların 1.0 versiyona ulaştığı ve blu-ray disklere basılmaya hazır hale geldiği anlamını taşıyor. Öte yandan, bir oyun genellikle çıkış tarihine bir ay gibi bir süre kala "gold" statüsüne ulaşırken, geriye kalan süreçte geliştirici stüdyo ilk gün güncellemesi üzerinde çalışarak çeşitli hataları gidermeye devam ediyor.

Bu bağlamda, her ne kadar Elden Ring'in geliştirme süreci tamamlansa da, oyunun çıkış tarihi olan 25 Şubat 2022'ye kadarki süreçte geliştirici stüdyo FromSoftware oyunun ilk gün güncellemesi üzerinde çalışmaya devam edecek.

Söz konusu gelişmeyi FromSoftware'den Yasuhiro Kitao, Taipei Game Show 2022'de yaptığı sunum esnasında açıkladı. Kitao, "Oyunun 25 Şubat'ta çıkacağından lütfen şüpheniz olmasın. Ana sürüm [platformlara] gönderildi ve geliştirici ekip oyundaki her şeyin hazır olduğundan emin olmak için ilk gün güncellemesi üzerinde çalışmaya devam ediyor." dedi.

Yapımında George R. R. Martin'in de görev aldığı Elden Ring, soulsborne türünün yaratıcısı Hidetaka Miyazaki'nin en yeni oyun projesi olarak dikkat çekiyor. 25 Şubat 2022'de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak olan Elden Ring bazı yönleriyle ise souls türünden ayrılacak. Oyunla ilgili bazı detaylara aşağıdaki bağlantında göz atabilirsiniz.

Elden Ring İçin Yeni Detaylar TGS 2021'de Açıklandı

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