Elden Ring Fiyatı Belli Oldu – Oynanış Videosu Yayınlandı

Tüm oyun dünyasının gözünün kulağının üstünde olduğu Elden Ring fiyatı ve oynanış videosu ile karşımızda.

Oyun dünyasında şu sıralar en çok beklenen yapımlardan biri hiç kuşkusuz Elden Ring. Oyunculara bambaşka bir evrenin kapılarını açan Elden Ring'in dünyasının yaratılmasında Game Of Thrones'un da yaratıcısı olan J.R.R. Martin'in imzası var, bu da oyun evreni konusunda herkesin beklentilerini bir kat daha yükselten unsurlardan. Özellikle Souls serisi ile tanıdığımız FromSoftware tarafından geliştirilmekte olan Elden Ring cephesinden yaklaşık olarak 15 dakika uzunluğunda detaylı bir oynanış videosu yayınlandı.

Elden Ring'ten Kısa Oynanış Videosu Sızdı

Oyuncularla paylaşılan oynanış videosu oyunun dünyasına dair merak edilen pek çok detayı gözler önüne seriyor. Oyunun eşine az rastlanır fantastik ve kasvetli açık dünyası da böylece daha da detaylanmış oldu. Binek kullanımı, dövüş sistemi, oyunun haritası, farklı alanlar ve savaş tarzlarını görme imkanımızın olduğu yaklaşık 15 dakikalık bu video farklı düşman tiplerini göstermesi açısından da önemli.

Oyuncuya vadettikleri ve gösterdikleri ile beklentilerimize tavan yaptıran Elden Ring herhangi bir erteleme haberi ile karşılaşmadığı taktirde 25 Şubat 2022 tarihinde çıkışını gerçekleştirmiş olacak. Oyunun kapalı beta süreci ise 12 ve 14 Kasım tarihleri arasında devam edecek. Kapalı betaya daha önceden kaydını yaptırmış olan bir grup şanslı oyuncu katılabilecek ve oyun dünyasının ufak bir kısmına yakından bakma şansı elde edecekler. Elden Ring ülkemizde Steam ve Xbox mağazası üzerinden 299 TL fiyatı ile satışa sunulmuşken oyunun Deluxe sürümü ise 399 TL. Bunun yanında PlayStation sahiplerine ise biraz daha kötü haberler imiz var. Zira PlayStation mağazasında oyun 599 TL'den satılırken Deluxe sürüm ise 789 TL fiyat etiketine sahip olacak.

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