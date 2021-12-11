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Elden Ring'den yeni fragman paylaşıldı

Elden Ring'den yeni fragman paylaşıldı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

FromSoftware'in hikaye fragmanı Elden Ring'in geçmişi hakkında oyuncuları bilgilendiriyor.

FromSoftware'in bir sonraki büyük oyunu Elden Ring, The Game Awards 2021'de yeni bir fragman aldı ve bu, yazar George R.R. Martin'in oyun yönetmeni Hidetaka Miyazaki ile oluşturulmasına yardımcı olduğu bilgisine damlıyor.

Storyteller olarak bilinen bir karakter Elden Ring, Lands Between ve oyuncuların gelecek yıl yaşayacakları çatışma hakkında kısa bir tarih dersi sunuyor.

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ELDEN RİNG TARİHİ HAKKINDA

FromSoftware'in Dark Souls oyunlarının hayranları burada kendilerini evde hissedecekler; Eldne Ring'in yeni fragmanı, çoğu Dark Souls oyunundan önce elen ve ilk bakıldığında çok mantıklı olmayan bilgi ağırlıklı bir sergi türüdür. Ancak FromSoftware'in diğer aksiyon RPG oyunları gibi, oyuncular da oyun boyunca hikayeyi ve bu oyundaki rollerini bir araya getirecekler.

Elden Ring, 25 Şubat 2022'de Playstation 4, Playstation 5, Windows PC, Xbox One ve Xbox Series X'e geliyor.

ELDEN RİNG HİKAYE FRAGMANI

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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