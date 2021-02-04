Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu kaç yaşında ve nereli Elçin Sangu sevgilisi var mı, kim? Elçin Sangu dizi ve filmleri!

TV8'de ekranlara gelen Mutluluk Zamanı filmiyle beraber Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu kaç yaşında ve nereli Elçin Sangu sevgilisi var mı, kim? soruları izleyenler tarafından merak edildi. İşte Elçin Sangu Biyografisi ve Elçin Sangu dizi ve filmleri!

Başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile beğeni toplayan Elçin Sangu, sosyal medyada merak ediliyor. Yeni çıkan 9 Kere Leyla filmiyle adından bir kez daha bahsettiren Elçin Sangu, Mutluluk Zamanı filmindeki rolüyle de merak ediliyor. Peki,Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu kaç yaşında ve nereli Elçin Sangu sevgilisi var mı, kim? soruları izleyenler tarafından merak edildi. İşte Elçin Sangu Biyografisi ve Elçin Sangu dizi ve filmleri!

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu 13 Ağustos 1985 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 35 yaşındaki Türk oyuncu aslen İzmirlidir. Televizyon reklamlarında ve kampanyalarda yer almasıyla tanınan Sangu, birçok film ve dizide yer aldı. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okudu.Televizyon dizilerinde yer almadan önce bir sahne oyuncusuydu

En çok, Star TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta Defne rolüyle tanındı. Performansı sayesinde 3 Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi. Yer aldığı diğer projeler arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki (2011), Aşk Kaç Beden Giyer (2012-2013), Bir Aşk Hikâyesi (2013-2014), Kurt Seyit ve Şura (2014) ve Sevdam Alabora (2015) bulunmaktadır.

Çerkes asıllı olan Elçin Sangu, Yunus Özdiken ile birliktedir.

Sangu, sosyal medya ve diğer çeşitli istatistiklere dayalı olarak 2016 yılının ikinci en popüler Türk aktrisi seçildi. Eylül 2016'da Instagram'da en çok takip edilen onuncu Türk ünlü oldu.

ELÇİN SANGU FİLMLERİ VE DİZİLERİ!

Film:

2017 - Mutluluk Zamanı - Ada

2020- 9 Kere Leyla - Nergis

Dizi:

2011 - Öyle Bir Geçer Zaman ki - Jale

2012-13 Aşk Kaç Beden Giyer? - Nehir

2013 - Sen de Gitme - Burcu

2013-14 Bir Aşk Hikâyesi - Eda

2014 Kurt Seyit ve Şura - Güzide

2015 Sevdam Alabora - Zeynep

2015-17 Kiralık Aşk - Defne Topal

2018 Yaşamayanlar - Mia

2018-19 Çarpışma Zeynep - Tunç

2020 İyi Günde Kötü Günde - Leyla