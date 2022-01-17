Elbistan Şehir Müzesini 6 ayda 6 bin 750 kişi ziyaret etti - Haberler
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Elbistan Şehir Müzesini 6 ayda 6 bin 750 kişi ziyaret etti

Elbistan Şehir Müzesini 6 ayda 6 bin 750 kişi ziyaret etti
AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta geçen yıl haziran ayında hizmete açılan Elbistan Şehir Müzesi'ni 6 ayda 6 bin 750 kişi ziyaret etti.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta geçen yıl haziran ayında hizmete açılan Elbistan Şehir Müzesi'ni 6 ayda 6 bin 750 kişi ziyaret etti.

Müze Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1930 yılında hükümet konağı olarak inşa edilen taş bina restorasyonun ardından 19 Haziran 2021'de Elbistan Şehir Müzesi olarak hizmet vermeye başladı.

6 ayda 6 bin 750 kişinin ziyaret ettiği müzede, Antik Çağ ve İslam uygarlıklarına ait eserlerin yanı sıra, etnografik eserler de sergileniyor.

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AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Elbistan, Haziran, Müze, Güncel, Haber

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