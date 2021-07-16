Elbistan Müzik Festivali'ne yıldız yağmuru
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Elbistan Müzik Festivali'ne yıldız yağmuru

Elbistan Müzik Festivali'ne yıldız yağmuru
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Elbistan Belediyesi, pandemi kısıtlamalarının son bulduğu ve normalleşme adımlarının atılmaya başlandığı bu günlerde birçok ünlü sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek Elbistan Festivali'ne hazırlanıyor. Festivalde; Cem Adrian, Mehmet Erdem, Yusuf Güney, Haluk Levent, Ali Kınık, Oğuz Aksaç ve Irmak Arıcı gibi sevilen sanatçılar sahne alacak. İşte detaylar...

Söyledikleri şarkılar ve türkülerle milyonların beğenisini kazanan Cem Adrian, Mehmet Erdem, Yusuf Güney, Haluk Levent, Ali Kınık, Oğuz Aksaç ve Irmak Arıcı'nın Elbistan'a geleceği Elbistan Festivali'nin lansman toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, belediye meclis üyeleri ve AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"MEMLEKETİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TANITACAĞIZ"

26 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festivalin lansmanını yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçenin en önemli değerinin insan olduğuna işaret ederek, "Her memleketin, kentinin değerlerini, güzelliklerini çevresine, bölgesine ya da dünyaya tanıtmak için kullandıkları bir takım argümanlar var. Çeşitli ürünlerle ilgili festivaller yapıyor. Bir şekilde şehirlerini tanıtıyorlar. 'Elbistan nasıl tanıtılmalı?' sorusunun cevabını bulmak için birçok fikir ortaya atıldı.

"BU FESTİVALİ ONLAR İÇİN YAPIYORUZ"

Lavanta festivali, ayçiçeği festivali gibi öneriler oldu. En güzel öneri ise, Elbistan Festivali'nin Elbistanlı insanlar ve gurbetçiler için yapalım fikrinde karar kıldık. Çünkü Elbistan'ın sahip olduğu en güzel değer Elbistanlılık. Nüfusumuz kadar bir nüfus, yurtdışında yaşıyor. O insanlar, orada mücadele ediyorlar. Hem bizi temsil ediyorlar hem de bu mücadele sonucunda elde ettikleri kazançları kendi topraklarında yatırıma dönüştürüyorlar. Bizim ana temamız insanımız. İnsanlarımızın onuruna bir festival düzenlemek istedik. Bizim en güzel güzel lansmanımız ve en değerli varlığımız insanımız. Onların onuruna bir festival yapalım" dedi.

İŞTE FESTİVALDE SAHNE ALACAK BAZI SANATÇILAR...

-Cem Adrian

-Mehmet Erdem

-Irmak Arıcı

-Haluk Levent

Elbistan Müzik Festivali'ne yıldız yağmuru
Elbistan Müzik Festivali'ne yıldız yağmuru
Elbistan Müzik Festivali'ne yıldız yağmuru
Elbistan Müzik Festivali'ne yıldız yağmuru
Elbistan Müzik Festivali'ne yıldız yağmuru
Elbistan Müzik Festivali'ne yıldız yağmuru

Kaynak: Snob Magazin

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