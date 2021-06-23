Elbistan'da yeni otogar çalışması başlatıldı
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Elbistan'da yeni otogar çalışması başlatıldı

Elbistan'da yeni otogar çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Elbistan ilçesinde faaliyet gösteren şehirlerarası otobüs terminali kent merkezinin dışına taşınacak.

Elbistan ilçesinde faaliyet gösteren şehirlerarası otobüs terminali kent merkezinin dışına taşınacak.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gazetecilere, şehirler arası otobüs terminalinin başka bir alana taşınacağını, mevcut yerinin ise köy garajı olarak kullanılmaya devam edeceğini belirtti.

Firma yetkilileriyle gerekli görüşmelerin yapıldığını ve alınan karara katıldıklarını anlatan Gürbüz, şehrin değişik noktalarındaki köy garajlarının ve otogarın kent trafiğini olumsuz etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Elbistan terminalimizi inşallah yenileyeceğiz. Burada faaliyette bulunan firmalarımızla görüşme gerçekleştirdim. Firmalardan daha nitelikli, hizmet konforu yüksek olan bir terminal binasına taşınmalarıyla ilgili çağrıda bulunmuştum ve bunu yeniledim. Firmalar da bu çağrımıza kulak vererek, özellikle Elbistan'ın çevre yolu bağlantısını kullanarak otobüsleri şehir merkezi içerisine sokmadan hareket edecekleri bir terminal arayış içerisine girdiler. Şehrimizde rekabet gücü yüksek ulusal firmalarında hizmet vermesi gerektiğine inanıyorum. Elbistan'da hizmet üretmek isteyen bütün firmalar, Elbistan'da işletmelerini açabilirler. Özellikle köy garajlarımızın, kırsal mahallelerimizin tüm minibüs ve otobüs niteliği taşıyan küçük araçların tamamını Elbistan terminal binasına taşımayı hedefliyoruz. İnşallah Elbistan'da artık küçük otobüs ve minibüs garajlarını kaldırıp tüm garajlarımızı buraya taşıyacağız ve buradan şehir merkezimize ücretsiz hatlar vereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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