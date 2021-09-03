Elbistan'da TOKİ konutlarının inşası sürüyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor.

Karaelbistan Mahallesinde devam eden çalışmaları inceleyen AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, konutların 2022 yılı mayıs ayı içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

TOKİ konutlarının yapılmasıyla kentin girişinde önemli değişiklikler olacağını belirten Tıraş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile ülke genelinde yapılan TOKİ konutlarından 606'sı Elbistan'da inşa ediliyor. Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal'a teşekkür ediyoruz. Görüldüğü gibi inşasına başlanan konutlar neredeyse tamamlanmak üzere. Şu anda yüzde 80 oranında tamamlandı. Biraz önce dairelerimizi gezdik, ses ve ısı yalıtımları ile, kullanılan malzemeler ile Elbistan standartlarının üzerinde bir imalat yapılıyor. Müşavir firmamız takipleri sıkı bir şekilde sürdürüyor." diye konuştu.

İlçeyi modern bir hale getirmek için mücadele ettiklerini belirten Tıraş, yapılan konutlarla kentteki konut sıkıntısının da çözüleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk