Elbistan'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
02.04.2020 19:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:50
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Çağrı Şahin idaresindeki 41 ES 632 plakalı kamyonet, Kızılcaoba Mahallesi Taşoluk mevkisinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA