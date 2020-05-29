Elbistan'da 15 bin lavanta, toprakla buluşturuldu
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Elbistan'da 15 bin lavanta, toprakla buluşturuldu

Elbistan Belediyesince ilçede 15 bin lavanta toprakla buluşturuldu.

29.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:00

Elbistan Belediyesince ilçede 15 bin lavanta toprakla buluşturuldu.

Belediye ekiplerince lavanta vadisine 1 milyon metreküp toprak serilerek lavanta fideleri dikilmeye başlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, projenin Elbistan'ın turizmine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Lavanta vadisi için botanik bahçeleri ile beraber düzenleme alanı ve yürüyüş yolları yapacaklarını dile getiren Gürbüz, burada endemik bir bitki olan lavantanın endüstriyel üretimini gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.

Vadinin ileride turizm destinasyonu açısından da en iddialı kentlerden birinin Elbistan olacağının bir göstergesi olduğunu belirten Gürbüz, "Burası kayalık bir alandı, buraya yaklaşık 1 milyon metreküplük bir toprak dolgusu yapıldı. Bu çalışmayla beraber vadinin üzeri tamamen lavanta ekim alanı haline geldi. En önemli kaynaklarımızdan birisi Ceyhan Nehri. Ceyhan Nehri ve etrafında bir milli park oluşturmayla ilgili bir çalışma içindeyiz. Şu an bulunduğumuz alan lavanta vadisi olarak değerlendirmiş olduğumuz yaklaşık 100 hektarlık bir alan. Burayı üç etapta hayata geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Elbistan'da 15 bin lavanta, toprakla buluşturuldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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