Elbistan Belediyesinden kadın girişimcilere destek
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Elbistan Belediyesinden kadın girişimcilere destek

24.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:07
Elbistan Belediyesinden kadın girişimcilere destek

Elbistan Belediyesi, girişimci kadınlara destek olmaya devam ediyor.

Elbistan Belediyesi, girişimci kadınlara destek olmaya devam ediyor.

Belediye tarafından Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) kapsamında mikro kredi kullanan girişimci kadınların satışlarını yapmaları için pazar alanı oluşturuldu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kırsal kalkınmayı desteklemek amacı ile evde üretim yapan kadınların ürünlerini satabilmeleri için her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Kent ekonomisine katkı sunacak projeye önem verdiklerini kaydeden Gürbüz, şöyle devam etti:

"Evde üretim yapan emekçi kadınlarımızın yanında olup, destek vererek kırsal kalkınmayı desteklemeye kararlıyız. Hem ev ekonomisine hem de şehir ekonomisine katkı sağlayacak bu projeye önem veriyoruz. Üreten, ürettiğini satan ve ileride bunu ihraç edebilecek bir Elbistan hayalimizin temellerini atıyoruz."

Elbistan TGMP Mikrofinans Şube Sorumlusu Tuğba Öztürk de üretici kadınlara proje kapsamında destek olduklarını ve projenin dar gelirli kadınlar için bir fırsat olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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