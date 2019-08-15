Elbistan Belediyesi'nden 100 çocuğa bisiklet

15.08.2019 12:54

Elbistan Belediyesi, yaz Kur'an kurslarında başarılı olan 100 çocuğa, bisiklet hediye hediye etti.

Çocukların sevincine ortak olan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, çocukları çok önemsediğini belirterek, "Çünkü çocukların hayalleri çok güzel" dedi.

Elbistan Belediyesi ve İlçe Müftlüğü'nün, 'bayram hediyeniz bizden' sloganı ile ortaklaşa düzenlediği bisiklet dağıtımı töreni, Pınarbaşı mesire alanında bulunan Hz. Ebubekir Mescidi önünde gerçekleştirildi.

Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Elbistan'da bir ilk olarak böyle kapsamlı bir hediye dağıtımındaki katkısından dolayı Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, önümüzdeki yıl hediye sayısını artıracaklarını söyledi. Çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Gürbüz, "İyi ki Kur'an kursu hizmeti veren değerli hocalarımız, siz değerli ailelerimiz var. En güzel ses olan Kur'an'ı okuyan çocuklarımızın sesini bize dinlettiniz. Bu sizin emeğiniz. Biz sadece emeği takdir etmeye çalıştık. Emeği geçen hocalarımıza, anne ve babalara hem de bu hediyelerin takdiminde destek olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ben en çok çocukları seviyorum. Yapmış olduğum tüm çalışmaların merkezine de çocukları koyuyorum. Yollar açabiliriz ama en çok onların ruhuna dokunmak zorundayız. En çok hayal güçlerini zorlamalıyız. Onların geleceğe hazırlanması ile ilgili çaba sarf etmeliyiz. Onların geleceğe hazırlanması noktasında üstümüze ne düşüyorsa çaba sarf edeceğiz. Seneye inşallah bu hediyelerin sayısını arttıracağız. Hediye alamayan çocuklarımız da üzülmesin. İnşallah seneye de onlar daha çok çalışır ve emek sarf ederlerse hediye alabilirler" dedi.

Elbistan Belediyesi olarak çocuklar için 'Hayal edin, biz bunu gerçekleştirelim' şeklinde bir sloganı benimsediklerini anlatan Başkan Gürbüz, "Biz, çocuklarımız için bir slogan geliştirdik. 'Hayal edin biz bunu gerçekleştirelim' diye bir sloganımız var. Çünkü çocukların hayalleri çok güzel. Onlar, geleceği inşa edecek mimarlar; biz de onların bu hayallerine ortak olmak istiyoruz. İnşallah, Elbistan'da bundan sonraki süreçte daha çok sosyal amaçlı programlar ve etkinlikleri birlikte hayata geçireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Engelini aşarak Kur'an öğrenmek için kursa gelen ve başarıyla eğitimini tamamlayan küçük Muhammed'e, Elbistan Müftlüğü tarafından alınan Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Daha sonra çocuklara bisikletleri dağıtıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA